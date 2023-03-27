2023/03/27 | 02:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jg_JBgi4uko

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "سود الله وجوهكم ..شعب ميت من الجوع" الشيخ عداي الغريري ينفعل بشدة حول البرلمان والفساد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "سود الله وجوهكم ..شعب ميت من الجوع" الشيخ عداي الغريري ينفعل بشدة حول البرلمان والفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).