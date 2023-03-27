2023/03/27 | 02:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CaOY3nLcv44

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شبكة مراسلين وان نيوز : شوارع كربلاء و النجف و البصرة تغرق مع كل موجة امطار في ظل غياب الخدمات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شبكة مراسلين وان نيوز : شوارع كربلاء و النجف و البصرة تغرق مع كل موجة امطار في ظل غياب الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).