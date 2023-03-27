2023/03/27 | 03:18 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب روسيا يتغلب على نظيره العراقي بهدفين دون رد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/27 | 03:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب روسيا يتغلب على نظيره العراقي بهدفين دون رد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب روسيا يتغلب على نظيره العراقي بهدفين دون رد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).