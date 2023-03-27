واس: وزيرا خارجية السعودية وإيران سيجتمعان خلال شهر رمضان

2023/03/27 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة من يوم الاثنين إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقا على الاجتماع خلال شهر رمضان.

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