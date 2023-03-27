مجلس النواب يصوت على قانون الانتخابات بالكامل ويرفع جلسته

2023/03/27 | 04:45 - المصدر: بغداد اليوم

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صوت مجلس النواب، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأفضية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب صوت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأفضية رقم 12 لسنة 2018".

وأضافت، أن "مجلس النواب رفع جلسته إلى اشعار اخر".

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