2023/03/27 | 05:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vDJwtgkOtOc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هو رئيس الوزراء الذي وصفه المرجع الخالصي بـ "جاسوس تافه") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من هو رئيس الوزراء الذي وصفه المرجع الخالصي بـ "جاسوس تافه") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).