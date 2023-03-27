2023/03/27 | 05:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qwflEt9JBnk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العلاقة بين المرجع جواد الخالصي وحركة تشرين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العلاقة بين المرجع جواد الخالصي وحركة تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).