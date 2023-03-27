أكاديمي أميركي: إذا حوكم ترامب يجب محاكمة بوش وتشيني وكيسنجر

2023/03/27 | 06:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر مقال بموقع ديلي بيست الأميركي من محاكمة ترامب لدفعه أموالا لامرأة إباحية، وعدم محاكمة بوش وديك تشيني عن غزو العراق وريتشارد نيكسون عن قتله مئات الآلاف من الكمبوديين، على سيبل المثال.

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