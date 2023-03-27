يمكن رؤيتها بالعين المجردة الجمعة.. اصطفاف نادر لـ 5 كواكب مع القمر

2023/03/27 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدءا من الجمعة، سيصبح بإمكان هواة الفلك متابعة صورة سماوية مذهلة لاصطفاف خمس كواكب تحت القمر في حدث يسمى "المحاذاة" أو "موكب الكواكب".

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