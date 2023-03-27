2023/03/27 | 07:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إقالة المدير الفني للفريق، الإيطالي أنطونيو كونتي، حسبما أعلن عنه "السبيرز" في بيان على موقعه الرسمي، ليلة الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أن هاجم اللاعبين.. نادي توتنهام هوتسبير يقيل مدربه أنطونيو كونتي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أن هاجم اللاعبين.. نادي توتنهام هوتسبير يقيل مدربه أنطونيو كونتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).