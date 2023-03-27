اختراق غير مسبوق..

2023/03/27 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأحد، أنه تم تسريب أجزاء من كود مصدر موقع "تويتر" عبر الإنترنت، وهو رمز الكمبيوتر الأساسي الذي تعمل عليه الشبكة الاجتماعية، وهو اختراق نادر وكبير للملكية الفكرية، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة لتقليل المشكلات الفنية وتحفظ علامتها التجارية في ظل قيادة مالكها، رجل الأعمال، إيلون ماسك.

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