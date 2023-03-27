السعودية.. ما هي شروط الحصول على رخصة حمل واقتناء الأسلحة الفردية وحالات إلغائها؟

2023/03/27 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، عن عدة شروط وإجراءات للحصول على رخصة حمل، أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، والحالات التي يتم فيها إلغاء الرخصة، بحسب ما ذكر الأمن العام على صفحته على تويتر.

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