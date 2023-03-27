إذاعة إسرائيلية: إعادة السفير غوفرين للمغرب بعد انتهاء التحقيقات حول مزاعم التحرش

2023/03/27 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الإذاعة العبرية العامة (كان)، الأحد، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتزم إعادة مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد.

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