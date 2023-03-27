الرافدين يحدد قيمة السلف الالكترونية الخاصة بالموظفين والمتقاعدين

2023/03/27 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، السلف الالكترونية للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين والتي ستكون بدون شرط الكفيل.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “السلف تبدا من 5 مليوناً ولغاية 25 مليوناً وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي”.واضاف ان “السلفة تكون بضمان الماستر كارد […]

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