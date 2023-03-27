القنصل الإسرائيلي في نيويورك في خطاب استقالته:

2023/03/27 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، آساف زامير، وسط الاضطرابات السياسية في إسرائيل، ردا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير دفاعه.

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