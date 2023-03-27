2023/03/27 | 09:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "واتساب" يستعد لتحديثات جديدة: "أكثر سهولة وخصوصية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/27 | 09:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("واتساب" يستعد لتحديثات جديدة: "أكثر سهولة وخصوصية") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("واتساب" يستعد لتحديثات جديدة: "أكثر سهولة وخصوصية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).