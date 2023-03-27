القبض على 3 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في واسط

2023/03/27 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 3 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "تمكنت مفارز المديرية من خلال الممارسات المستمرة في أقضية ونواحي المحافظـة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات".

وأضافت أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة (28 و32 مخدرات) ليتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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