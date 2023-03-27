الرافدين: السلف من 5 ملايين ولغاية 25 إلكترونيا ومن دون كفيل

2023/03/27 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدد مصرف الرافدين، السلف الإلكترونية للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين والتي ستكون دون شرط الكفيل.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، اليوم الإثنين أن "السلف تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليونا وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي".

واشار إلى أن" السلفة تكون بضمان الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين دون حاجة إلى شرط الكفيل ".

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