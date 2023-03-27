ازمة بنك وادي السيلكون بين سياسات الفيدرالي وتوازن الفقاعة

2023/03/27 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.هيثم حميد مطلك المنصور

ترتكز ملامح الازمة المالية لبنك وادي السيليكون (Silicon Valle Bank) على حقيقة مفادها ان التركيز المالي للبنوك المركزية قد تمحور حول الأثر السعري دون الأثر الحقيقي مما خفض من اداء التوازن الكلي التقليدي لصالح توازن الفقاعة المالية.

وبالرجوع الى فرضية الربح البنكي من ان البنوك تعتمد في عملية تحصيل ارباحها وعوائدها المالية طبقا لآلية العمل المصرفي المستهدف للفارق بين سعر الفائدة الذي تدفعه على الودائع والسعر الذي يدفعه المقترضون،ومنه فإن وجود حجم ودائع أكبر بكثير من سجل القروض يمثل مشكلة كبيرة، وحلها يقتضي حصول البنك على أصول أخرى تحمل فائدة، لذلك نجد ان البنك قد استثمر في نهاية 2021 مبلغا قدره 128 مليار دولار كان معظمها في سندات الرهن العقاري وسندات الخزانة من نمط الاصول المالية طويلة الاجل و التي انخفضت قيمتها الحقيقية متأثرة بارتفاع فائدة الفيدرالي المستهدفة للتضخم.ومنه تضخم اس

ومن القراءة الرقمية للنمو المالي للبنك المذكور في الولايات المتحدة الاميركية، نجده الاسرع والاكبر نموا خلال العقد الاخير،اذتضاعفت ودائعه لأكثر من 4مرات في غضون 4 سنوات (من 44 مليار دولار في 2017 إلى 189 مليارا في نهاية 2021)، فيما نمت قروضه التي يقدمها للشركات الناشئة من 23 مليار دولار إلى 66 مليارا.

لذلك جاء وقع انهياره هو الاكبر منذ الأزمة المالية 2008 ، بعد ان قرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الكابحة للتضخم الراسخ، مخفضا لأسعار السندات طويلة الاجل موضوع الاستثمار طويل الاجل للبنك المذكور، مما جعله ينكشف بشكل واضح امام خطر مواجهة سحوبات المودعين وتوقعاتهم، اذ انخفضت الودائع من 189 مليار دولار في نهاية عام 2021 إلى 173 مليارا في نهاية عام 2022، مما اضطر البنك إلى بيع محفظته من السندات السائلة بالكامل بأسعار أقل مما كانت عليه، متكبدا خسائر بلغت نحو 1.8 مليار دولار تركت فجوة حاول سدها بزيادة رأس المال، لكن من دون جدوى.

لذا يمكن ارجاع حدوث الأزمة المصرفية الحالية الى تأثير ارتفاع التضخم الناجم عن رفع سعر الفائدة الفيدرالي المستهدف لرسوخ التضخم نحو 8 أضعاف منذ مارس/آذار 2022، بالشكل الذي انعكس على القيمة الحقيقية للسندات طويلة الاجل والتي تمثل الاستثمار الاستراتيجي لبنك وادي السيليكون مما اوقعه في الإفلاس المفاجئ ، متاثرا بانخفاض الرقابة على التوازن المالي والمحفظة الاستثمارية، وانحسار هدف الاستقرار المالي الناجم عن سياسة الفائدة الفيدرالية لصالح استهداف التضخم.



ان هذا ياتي من حيث أن البنك المذكور قد تخصص في تقديم القروض والتسهيلات للشركات الناشئة، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا، وسياسة البنك الاستثمارية هذه لم تكن ذات تأثير في القطاع الحقيقي مما حد من التاثير الايجابي للسياسة ذاتها في تحقيق النمو الاقتصادي في القطاعات الكلية ليمارس ارتفاع التضخم دورا مخفضا من القيمة الحقيقية للسندات طويلة الاجل ومنه عدم قدرة البنك ( (Silicon Valley Bankعلى مواجهة سحوبات اغلب المودعين الى من ودائعهم قصيرة الاجل في مدة قياسية ،وبالتالي حدوث الافلاس .

لذا فان الأزمة المصرفية المعاصرة ما هي الا امتداد للأزمة المالية عام 2008، وتمثل درسا صعبا للإدارة المالية داخل الولايات المتحدة، لأن ما حدث في بنك وادي السيليكون يعود إلى خطأ اختزال حركة النشاط المصرفي بنشاط الاستثمار غير الحقيقي والتجارة بالاصول المالية طويلة الاجل كسندات الخزينة الاميركية طويلة الاجل ، ذلك ان النشاط الاقتصادي لبنوك الازمة في الولايات المتحدة لم يكن منتظما تحت الرقابة الاقتصادية والمالية الصارمة ولاسيما بعد ان ضيق الفيدرالي مفهوم الاستقرار المالي طبقا لاستهداف التضخم، بمعنى ان سياساته الاستثمارية طويلة الاجل انحسرت في عوائد السندات طويلة الاجل دون سياسات الانتاج الحقيقي ، لذلك جاءت سياسة الفيدرالي معمقة من المشكلة المالية كونها قد ركزت على جانب التضخم وقللت من اهمية الاستقرار المالي.

من التحليل السابق يمكن توجيه نقد للسياسة النقدية للبنك الفيدرالي للولايات المتحدة ولاسيما بعد ازمة بنوك ائتمان القطاعات الناشئة ، انها كانت سياسة اداتية باتجاه استهداف للتضخم، مبالغاً بها، ومرتكزة على متغيرات الائتمان ، مهملة للمتغير الحقيقي، مبتعدة عن المرتكز الحقيقي للاستقرار الذي ينبغي ان يكون عند مستويات الناتج الكلي التوازني للسوقين الحقيقي والنقدي.

ختاما فان السؤال المنطقي الموجه لسياسة للفيدرالي : لماذا لم يتم ترسيم نطاق التوازن المالي للنشاط المصرفي للقطاعات الناشئة أو توسيعه، طبقا لتوازن الاقتصاد ضمن حدوده ووظائفه التقليدية بعيدا عن شبح الفقاعة المالية ؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازمة بنك وادي السيلكون بين سياسات الفيدرالي وتوازن الفقاعة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازمة بنك وادي السيلكون بين سياسات الفيدرالي وتوازن الفقاعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).