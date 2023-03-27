القبض على 488 متسولاً في بغداد والمحافظات خلال اليومين الماضيين

2023/03/27 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على 488 متسولاً في بغداد والمحافظات حتى الآن منهم 81 من جنسيات عربية وأجنبية.

وقال مدير عمليات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العميد حسين التميمي في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ “الحملة أسفرت خلال اليومين الماضيين عن إلقاء القبض على 488 متسولاً منهم 81 من جنسيات عربية وأجنبية منها الباكستانية والبنغلادشية، فضلاً عن السورية، إلى جانب 135 قاصراً يتم استغلالهم من قبل العصابات الإجرامية، إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة”.

ونبه بأنَّ “هناك تزايداً ملحوظاً للظواهر السلبية، أخطرها التسول الذي يعكس صورة سلبية عن المجتمع، وكذلك ارتفاع جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، مما استدعى تنفيذ الحملة التي كانت بإشراف ميداني من قبل وكالة الوزارة لشؤون التحقيقات الإدارية.

وأشار التميمي إلى أنَّ “محاسبة المتورطين يتم وفق نصوص قانونية منها قانون الاتجاز بالبشر والأعضاء البشرية، لافتاً إلى اتخاذ المديرية إجراءات ضمن هذه الحملة، تتمثل بعدم الموافقة على كفيل للمتهم القاصر، وإنما يتم تسليمه إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأضاف أنَّ “هناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد العصابات التي تثبت إدانتها بعد إجراء التحقيقات القانونية المعدة من قبل مجلس القضاء الأعلى، حيث يحاسب المتهمون بالسجن 15 عاماً كحد أدنى بعد ثبوت إدانتهم، أما في ما يخص العرب والأجانب فيتم تسليمهم إلى مديرية شؤون الإقامة ليتم تسفيرهم”.

وأوعز مجلس القضاء الأعلى خلال الأيام القليلة الماضية بإطلاق حملة متكاملة لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر وإنهاء ظاهرة التسول لما تشكله من خطر على أمن المجتمع.

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