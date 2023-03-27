2023/03/27 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التربية، الأسبوع الحالي إصدار الأوامر الإداريَّة الخاصة بتثبيت المحاضرين في مديريات تربية بغداد والمحافظات.

وقال الوكيل الإداري للوزارة فلاح القيسي، في تصريح للوكالة الرسمية إنَّ الإجراء يأتي وفقاً لقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن الجهود المبذولة لإنصاف شريحة المحاضرين بالمجان من خلال تثبيتهم بما يضمن حقوقهم المستقبلية”.

وأضاف أنَّ “الإجراء يصب في توجه الوزارة وخططها المعدة من أجل تطوير وتنمية العملية التربوية في البلاد، باعتماد سد الشواغر ضمن الاختصاصات العلمية والإنسانية، من خلال الاستفادة من خبراتهم التربوية والعملية التي بذلوها خلال الأعوام الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: إصدار الأوامر الإداريَّة لتثبيت المحاضرين الأسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: إصدار الأوامر الإداريَّة لتثبيت المحاضرين الأسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).