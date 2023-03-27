2023/03/27 | 10:41 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 -ديفد سالم يحتفل ابناء بغديدا وبلدات سهل نينوى المجاورة بذكرى عيد مار قرياقوس ، يوم الاحد 26اذار والذي يصادف في الاحد السادس من زمن الصوم ، حيث يتقاطر المؤمنون ومنذ ساعات الصباح الاولى لزيارة أطلال الدير الواقع على بعد كيلومترين من مركز قضاء الحمدانية ( قره قوش ) وهم يرتدون ازياهم التراثية الجميلة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكرى مار قرياقوس ” عيد مار قرياقوس “دير يتعطر بمؤمنيه) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكرى مار قرياقوس ” عيد مار قرياقوس “دير يتعطر بمؤمنيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).