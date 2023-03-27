كوبا: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تتجاوز 70%

2023/03/27 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المجلس الانتخابي الوطني بكوبا أن أكثر من 70% من المواطنين صوتوا الأحد في انتخابات نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان ذو الغرفة الواحدة) وأنه يجري حاليا فرز الأصوات.وقال المجلس الانتخابي في بيان له عبر “تويتر”: “ما لا يقل عن 5 ملايين و711397 مواطنا من أصل 8 ملايين 120072، مارسوا حقهم في […]

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