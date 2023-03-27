العراق.. تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وسط معارضة أحزاب ومستقلين

2023/03/27 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البرلمان العراقي، فجر الاثنين، تعديلا لقانون الانتخابات البرلمانية، يشكل عودة إلى القانون الذي كان مرعيا قبل تظاهرات أكتوبر 2019، مثيرا غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.

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