رئيس مجلس الوزراء يلتقي بعثة منتخبنا الشبابي ويشيد بإنجازهم ويوعز بتكريمهم

2023/03/27 | 10:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولمبي يلاقي عمان غدا للعب على المركزين الخامس والسادس في بطولة الدوحة متابعة ـ الصباح الجديد: استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أول أمس، بعثة منتخب شباب العراق، الذي جاء وصيفًا لبطولة آسيا تحت 20 عامًا، لكنه تأهل إلى نهائيات كأس العالم في إندونيسيا..وهنأ السوداني، اللاعبين بإنجازهم، وأشاد بالمستوى الفني والأداء البطولي الذي قدموه ...

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