المبرقع يرعى المؤتمر الختامي لبرنامج أصوات النساء أولاً

2023/03/27 | 10:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعما لتنمية الشباب بغداد ـ الصباح الجديد: برعاية وزيرُ الشباب والرياضة السيد «أحمد المبرقع» أقامت منظمة الاقران لتنمية الشباب ( وايبير عراق ) وبتمويل من منطمة كورديد الهولندية، المؤتمر الختامي لبرنامج اصوات النساء اولا، في قاعة دائرة العلاقات والتعاون الدولي واكد المبرقع ان وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً استثنائياً بقضايا المرأة وتمكينها ودعمها للقيام بدورها ...

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