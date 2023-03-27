الاتحاد الأرجنتيني يطلق أسم ميسي على مقر تدريبات التانجو

2023/03/27 | 10:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل هدفه الـ 62 من ركلات حرة في مسيرته بوينس آيرس ـ وكالات: كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أول أمس، عن قرار تكريمي بحق الأسطورة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، تقديرا لما قدمه لمنتخب بلاده..وأعلن الاتحاد الأرجنتيني رسميا إطلاق اسم ميسي على مقر تدريبات منتخب التانجو، في منطقة «إيزيزا» اعترافا بفضله في المساهمة ...

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