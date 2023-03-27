2023/03/27 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت ادارة سد الوند في قضاء خانقين، التابع لمحافظة ديالى، اليوم الاثنين ، امتلاء السد بالمياه، عقب موجة الامطار الاخيرة.وقال مدير سد الوند احمد وسين الدلوي في تصريح صحفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بفعل الأمطار..



إمتلاء سد الوند في خانقين المركز الخبري الوطني.

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