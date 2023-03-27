2023/03/27 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر / المركز الخبري الوطني /، اليوم الإثنين، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.في بغداد: سعر بيع الدولار 155,000 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنخفاض اسعار صرف الدولار في البورصة المحلية المركز الخبري الوطني.

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