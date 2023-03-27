شاهد كيف أنقذت فتاة صغيرة أخطبوطًا خارج الماء على الشاطئ

2023/03/27 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعدت فتاة في ولاية واشنطن الأمريكية بإنقاذ أخطبوط عملاق في المحيط الهادئ عندما تقطعت به السبل على الشاطئ الأسبوع الماضي.سكبت الماء عليه حتى وصل المسؤولون للمساعدة.

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