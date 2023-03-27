الإطاحة بـ3 من تجار المخدرات ومتهم ينتحل صفة منتسب في بابل وبغداد

2023/03/27 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بجهد استخباري دقيق وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وبالتعاون مع شؤون المخدرات من القاء القبض على(٢) من تجار المواد المخدرة في محافظة بابل، ضبط بحوزتهما مواد مخدرة وادوات تعاطي مختلفة، تم توقيفهما وفق احكام المادة (٢٨) من قانون العقوبات.ومن خلال كمين محكم نفذته مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها وقوة تابعة الى الفرقة الخامسة شرطة اتحادية اسفر عن إلقاء القبض على احد تجار المخدرات في منطقة الكريعات ببغداد،حيث حاول المتهم الهروب والاختباء، اذ تم ملاحقته من قبل القوة والقبض عليه، وقد جرى تسليمه اصوليا الى الجهات المختصة.وعلى صعيد اخر وبعد متابعة ميدانية دقيقة استطاعت مفارز المديرية من القبض على متهم ينتحل صفة منتسب في القوات الامنية ويمارس عمليات تسليب المواطنين تحت تهديد السلاح يستقل دراجة نارية، حيث اقدم موخرا على تسليب شخصين يحملان جنسية أجنبية في منطقة العرصات مستخدما سلاح ناري نوع (مسدس)، جاءت عملية إلقاء القبض افي منطقة الفضل بالتعاون مع فوج طوارئ بغداد الخامس، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه واحالته الى القضاء.================٢٧ آذار ٢٠٢٣

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