2023/03/27 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على عدد من المتهمين بينهم 4 أشخاص ينتمون لعصابات داعش الإرهابية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ألقت مفارز ودوريات شرطة نينوى القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء بينهم أربعة أشخاص ينتمون لعصابات داعش الإرهابية".

واضافت أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية ألقت القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، في وقت ألقت مفارز مديرية شرطة القيارة القبض على إرهابي رابع"، مشيرة الى أنه "تم تسليمهم الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى".

وفي ذات السياق، أفادت القيادة بـ "تمكن مديرية مكافحة الإجرام من القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة، فيما تمكنت مديريات شرطة أقسام (الكرامة، القيارة، النمرود، النصر، أم الربيعين، الحدباء) من إلقاء القبض على 14 متهماً صادرة بحقهم أوامر قبض وفق مواد قانونية مختلفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بأربعة دواعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بأربعة دواعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).