2023/03/27 | 11:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البرلمان العراقي تعديلا لقانون الانتخابات البرلمانية يشكل عودة إلى القانون الذي جرى العمل به قبل تظاهرات 2019، وهو ما أثار غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم معارضة الأحزاب المستقلة والصغيرة.. البرلمان العراقي يقر تعديل قانون الانتخابات التشريعية) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم معارضة الأحزاب المستقلة والصغيرة.. البرلمان العراقي يقر تعديل قانون الانتخابات التشريعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).