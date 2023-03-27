ارتفاع اسعار النفط في التعاملات الاولية لهذا اليوم

2023/03/27 | 11:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي.

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