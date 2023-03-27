داعمون لوجستياً لـ

2023/03/27 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة ارهابيين قدموا الدعم اللوجستي لعناصر داعش في محافظة ديالى.

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