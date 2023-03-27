الاطاحة بـ18 متهماً وارهابياً في نينوى

2023/03/27 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امناعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاثنين، القبض على 18 متهما وارهابيا في محافظة نينوى.

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