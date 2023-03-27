القبض على ثلاثة ارهابيين من الداعمين لداعش لوجستيا في ديالى

2023/03/27 | 11:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش ،قدموا الدعم اللوجستي لعناصر داعش في محافظة ديالى ، فضلا عن نقل المعلومات عن تحركات القوات الامنية في المحافظة .



وقد جرى تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.

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