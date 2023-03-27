بعد جدال طويل واعتراضات داخل قبة البرلمان .. مجلس النواب يصوت على قانون الانتخابات سانت ليغو 1.7

2023/03/27 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي في جلسة امتدت إلى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين (27 آذار 2023)، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجال المحافظات والأقضية والنواحي، معتمداً نظام سانت ليغو 1.7. وبحسب بيان لمجلس النواب، فقد اشتلمت التعديلات التي … Readmore

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