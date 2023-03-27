2023/03/27 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل عباس خضير التضخم ( inflation ) ظاهرة مرت وتمر بها كل البلدان ومن مظاهرها الزيادة في أسعار السلع والخدمات ، وهي ظاهرة تحظى باهتمام عالمي وتوليها معظم الحكومات اهتماما...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التضخم في العراق خارج التحكم والمعالجات) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التضخم في العراق خارج التحكم والمعالجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).