السوداني يترأس اجتماعًا لمناقشة تنفيذ الأعمال في مشاريع المداخل الـ4 للعاصمة بغداد

2023/03/27 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعًا مهماً لمناقشة تنفيذ الأعمال في مشاريع المداخل الاربعة للعاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير، ترأس اجتماعًا مهمًّا خُصّص لمناقشة تنفيذ الأعمال في مشاريع المداخل الأربعة للعاصمة بغداد والوقوف على أسباب التلكّؤ فيها".

وفي آب العام الماضي، حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مدة أقصاها عامين لتكون مداخل العاصمة جاهزة، مؤكدة أن جميع المشاريع التي تشرف عليها الأمانة العامة لم تشهد أي تلكؤ ومستمرة بوتيرة عالية وهناك بعض المشاريع فاقت ما خطط له".

المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد قال في تصريح صحفي إن "العمل مستمر بتأهيل وتطوير مداخل بغداد، وآخر 3 منها تمت إحالتها على محافظة بغداد منذ أكثر من خمسة أشهر والشركات باشرت بالعمل وهناك زيارات ميدانية من قبل الأمانة العامة لمتابعتها".

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