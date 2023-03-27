وزير التربية يوجه بتفقد الأبنية المدرسية لاستئناف الدوام الرسمي غدا

2023/03/27 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، المديريات العامة التابعة للوزارة باستنفار الجهود لمتابعة المدارس بعد هطول الأمطار الغزيرة في البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الجبوري، وجه المديرين العامين في الوزارة بالإيعاز الى الادارات المدرسية كافة بإعلان حالة النفير العام لمتابعة واقع الأبنية المدرسية وتفقد أوضاعها لاستئناف الدوام الرسمي غدا ً".

وأضافت، أن "الاهتمام بالجانب الخدمي ضرورة لابد منها لإدامة المدارس وتصريف مياه الامطار المتجمعة والآسنة وتجفيف أسطح البنايات".

وشدد وزير التربية، بحسب البيان، على "مديري التربية الاسراع بالتواصل مع دوائر البلدية المعنية لحل المشاكل ان وجدت حفاظاً على سلامة الطلبة ودرء المخاطر عنهم".

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