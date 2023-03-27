طقس العراق للأيام المقبلة.. أمطار وثلوج وارتفاع في درجات الحرارة

2023/03/27 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الجاري، فيما توقعت تساقطا للأمطار والثلوج وارتفاعا في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المنطقة الوسطى لهذا اليوم سيكون غائم مع هطول أمطار متوسطة الشدة، فيما يكون الجو غائم ممطر في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية"، مشيرة الى أن "المنطقة الجنوبية يكون الطقس فيها غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة في أقسامها الشرقية بالإضافة الى ارتفاع درجات الحرارة".

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