وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يتفقان هاتفياً على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال رمضان

2023/03/27 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن

فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير

عبداللهيان الاتفاق لاستنئاف العلاقات

الثنائية بين البلدين.

وخلال اتصال هاتفي، جرى مناقشة عددٍ من

الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق

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