27 هزة أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

2023/03/27 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مركز رصد الزلازل السوري، اليوم

الاثنين، بأن 27 هزة أرضية ضربت مناطق

متفرقة من البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل، إن

محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي

سجلت 27 هزة أرض

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