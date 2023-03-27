الزراعة تتخذ إجراءات لخفض اسعار اللحوم وحماية الحيوانات النادرة

2023/03/27 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين،

أسباب ارتفاع اسعار اللحوم في الأسواق

المحلية، لافتة إلى اتخاذ إجراءات

لخفضها وحماية الحيوانات النادرة.





وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة

مهدي سهر الجبوري في تصر

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