البيت الأبيض عن الأزمة في إسرائيل: القيم الديمقراطية يجب أن تظل سمة مميزة

2023/03/27 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض عن "قلقه العميق" إزاء الأزمة السياسية المتفاقمة في إسرائيل.

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