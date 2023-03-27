2023/03/27 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، أن عشائرنا العراقية أجل وأسمى من أن يتم النيل من شموخها وعزتها، فيما رفض القبول بأي مساس بسجلها المشرف الناصع.وقال الحكيم في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم: لا يمكن قبول المساس بسجل عشائرنا المشرف الناصع المركز الخبري الوطني.

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