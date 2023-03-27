إسرائيل.. الحكومة تنجو من حجب الثقة ودعوات للإضراب العام

2023/03/27 | 12:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت وتيرة الأحداث بإسرائيل، الاثنين، إزاء مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي تتبناه الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.

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