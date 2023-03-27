هل من السهل التخلص من العدو الأول في طعامنا؟

2023/03/27 | 12:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لطالما ارتبط الاستهلاك المفرط للملح بطيف واسع من الأمراض التي تصيب البشر، وباتت الأبحاث العلمية التي تؤكد هذا الترابط قاطعة، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث هو الأول من نوعه، من أن الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والوفاة المبكرة عند تناوله بإفراط.وبحسب المنظمة فإن العالم خارج […]

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