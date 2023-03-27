2023/03/27 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قالت شركات نفطية في إقليم كردستان العراق يوم الاثنين إن شركة خطوط أنابيب كردستان أغلقت خط الأنابيب (TADAWUL:2360) العراقي التركي بناء على طلب الحكومة التركية.



وفقا لرويترز.

تأتي هذه الأنباء بعدما أوقف العراق يوم السبت الصادرات النفطية من الإقليم الواقع في شمال البلاد عقب فوز بغداد بقضية تحكيم قالت فيها إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي.

وانخفضت أسهم شركة جينيل إنرجي المدرجة في لندن 16 بالمئة على الرغم من قول الشركة التي تركز على كردستان العراق إنها تواصل إنتاج النفط في منشآت التخزين.

وتراجع سهم شركة جلف كيستون، المشغلة لحقل شيخان أحد أكبر المشروعات في إقليم كردستان العراق، 22 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس آب 2021.

وبينما قالت جينيل وجلف كيستون إنهما يتوقعان أن يكون وقف ضخ النفط مؤقتا، ذكرت شركة النفط النرويجية دي.إن.أو التي تركز نشاطها على الشرق الأوسط أنها تلقت تعليمات من حكومة إقليم كردستان لوقف ضخ النفط إلى خط الأنابيب الخاص بالتصدير مؤقتا.

وتراجعت أسهمها المدرجة في أوسلو 8.8 بالمئة مسجلة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: كردستان تغلق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بطلب من حكومة أنقرة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: كردستان تغلق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بطلب من حكومة أنقرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).